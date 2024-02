F1 : Mercedes vide son sac après le départ d’Hamilton, c’est la stupéfaction

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1. Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari à partir de la saison prochaine. Une issue à laquelle ne s'attendait pas Toto Wolff, le boss de Mercedes. Au lendemain de cette annonce surprise, l'Autrichien a évoqué son ressenti au cours d'une conférence de presse improvisée.

Lewis Hamilton a pris tout le monde de court, même ses propres dirigeants. Mercedes ne s'attendait pas à ce que le Britannique annonce son départ pour Ferrari à partir de la saison 2025. Au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi, Toto Wolff n'a pas caché sa surprise.

« Les choses peuvent évoluer vite »

« Si on m'avait dit il y a deux jours que Lewis partirait vers Ferrari, je ne l'aurais pas cru donc les choses peuvent évoluer vite, cela peut vouloir aussi dire des opportunités pour nous à l'avenir. J'ai entendu la rumeur quelques jours avant mais j'ai voulu attendre le petit-déjeuner programmé avec Lewis qui était mercredi matin » a confié le patron de l'écurie Mercedes, qui a longuement discuté avec Lewis Hamilton pour tenter de comprendre cette décision.

« Je dois garder mon calme »