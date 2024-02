F1 : Hamilton remplacé par une autre légende ?

Jean de Teyssière

Ce jeudi, c'est un véritable tremblement de terre qui a secoué le monde de la Formule 1. Les rumeurs sur un départ de Lewis Hamilton ont pris une grande ampleur, avant que Ferrari ne mette fin au suspens dans la soirée en annonçant officiellement l'arrivée du septuple champion du monde en 2025. Une décision qui a pris de court de nombreuses personnes, y compris chez Mercedes, qui pourrait avoir trouvé le remplaçant du Britannique en la personne de Sebastian Vettel.

La saison 2024 de Formule 1 risque d'être très animée, tant sur le plan sportif qu'au niveau du mercato. Un jeu de chaises musicales pourrait bien avoir lieu avec le départ annoncé de Lewis Hamilton de Mercedes, pour rejoindre Ferrari. Mercedes regardera sûrement tout ça de près, car l'essentiel pour eux est désormais de trouver un pilote compétitif pour l'année 2025...

Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025

« La Scuderia Ferrari a le plaisir d'annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l'équipe en 2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel. » Tel est le communiqué de Ferrari, publié jeudi soir, pour annoncer l'arrivée de Lewis Hamilton au sein de leur écurie en 2025. Une seule phrase, simple, mais qui a créé un véritable séisme en Formule 1. Présent chez Mercedes depuis 2013, avec six titres de champion du monde décrochés et une domination sans partage durant quasiment une décennie, le Britannique, qui aura 40 ans au moment de conduire la monoplace ornée du cheval cabré, souhaite changer d'air et sans doute s'offrir la possibilité d'un huitième titre de champion du monde.

F1 : Hamilton fait déjà une victime XXL chez Ferrari https://t.co/6Ub2LGFadw pic.twitter.com/VcowDYeLpT — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Vettel, le choix de Mercedes ?