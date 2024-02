Hamilton - Ferrari : La bombe qui affole la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est peu dire que le monde de la F1 a pris feu ce jeudi matin. Et pour cause, une rumeur venue d'Italie, confirmée depuis par d'autres médias, annonce que Lewis Hamilton va s'engager avec Ferrari en 2025 pour épauler Charles Leclerc et ainsi remplacer Carlos Sainz. Une énorme bombe qui secoue le paddock et qui risque d'être largement commentée dans les prochaines heures.

Mercredi soir, le célèbre journaliste Will Buxton lâchait un message énigmatique sur X : « Une grande annonce est en route avant la fin de la semaine. Si c’est ce que je pense, c’est absolument énorme ». Un post qui a suscité un grand intérêt compte tenu de son auteur, mais il est difficile de savoir réellement de quoi il s'agit. Toutefois, quelques heures plus tard, ce message prend tout son sens. Et effectivement, ce qui se trame en F1 est absolument énorme.

Hamilton chez Ferrari en 2025, la folle rumeur !

En effet, la bombe a été lâchée par Formu1a.uno , un média italien bien renseigné sur Ferrari. Et d'après ce dernier, la Scuderia prépare tout simplement l'arrivée de Lewis Hamilton ! Le pilote britannique vient de prolonger son contrat chez Mercedes pour deux saisons, mais la seconde année est en option. Par conséquent, il pourrait tout à fait se libérer de l'écurie de Toto Wolff pour rejoindre Ferrari en 2025. Une information qui a d'ailleurs trouvé son écho dans d'autres médias puisque le Corriere dello Sport et AS confirment à leur tour que Lewis Hamilton souhaite s'offrir un dernier défi d'envergure et tentant d'aller chercher un huitième titre mondial au volant d'une Ferrari.

Vers un duo Hamilton-Leclerc ?