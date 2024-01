F1 : Verstappen se lâche sur Hamilton

Arnaud De Kanel

Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés l'une des plus belles batailles de l'ère moderne de la F1 en 2021, allant parfois jusqu'à l'accrochage en piste et aux sorties incendiaires en dehors. Mais lorsqu'on sort du cadre sportif, il n'y a aucune raison de les opposer si l'on en croit le triple champion du monde.

Depuis deux saisons, Max Verstappen est imperturbable et n'a plus vraiment de rivaux alors qu'en 2021, il avait dû batailler jusqu'au bout avec Lewis Hamilton pour décrocher son premier titre mondial. On pensait lors assister au début d'une grande rivalité entre les deux hommes et tout était réuni : clashs, accidents et deux forts tempéraments. Mais désormais, Verstappen estime qu'il n'a pas besoin de cela et qu'il n'y a aucun intérêt à les opposer.



F1 : La stratégie secrète de Ferrari qui veut son «nouveau Schumacher» https://t.co/gi8w0a2jvH pic.twitter.com/xk7vsBjLQo — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Nous sommes juste deux gars normaux entre nous»

« Je n’ai pas besoin de ce genre de rivalité toxique. Bien sûr, nous voulons nous battre, mais honnêtement, une fois que nous sommes dans un cadre privé, nous sommes juste deux gars normaux entre nous », a confié Max Verstappen au Times , lui qui ne fait pas des records une obsession.

«J’essaie simplement de rester au top»