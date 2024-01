F1 : Viré par Red Bull, il balance !

Pierrick Levallet

Alors que Max Verstappen et Sergio Pérez se préparent pour la nouvelle saison de F1, Red Bull s'est séparé de Jak Crawford. Le pilote de 18 ans, qui évoluait en Junior Team, a été prié de partir. L'Américain, désormais loin de l'écurie autrichienne, s'est alors lâché sur Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de chez Red Bull.

Helmut Marko «est trop brutalement honnête»

« C’est un sentiment assez étrange - j’ai l’impression de faire cela depuis longtemps, mais quand vous regardez mon âge, comparé à la plupart des gars, je suis probablement l’un des plus jeunes encore en F2... J’ai l’impression d’être en bonne position. C’est un peu bizarre de dire que je suis chez Red Bull depuis quatre ans, que j’ai été écarté et que je n’ai que 18 ans. Les choses les plus difficiles sont… évidemment la pression et les attentes qu’on vous impose. Il (Marko) fait confiance à ses pilotes, mais il attend aussi beaucoup d’eux. Mais la dernière chose que vous voulez, c’est d’avoir un mauvais week-end et de recevoir un coup de fil d’Helmut pour vous dire de venir le rencontrer » a d’abord expliqué Jak Crawford dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il est parfois injuste»

« Il est très occupé et vous finissez par l’attendre. Vous vous asseyez et il s’approche, puis il dit "Alors..." d’une voix très grave ! Puis il demande : "Que s’est-il passé ? Ses conversations sont très courtes et vont droit au but. Parfois, il est brutalement honnête. C’est la bonne façon de le dire. Parfois, il est trop brutalement honnête, il est parfois injuste, si vous voulez, mais ce n’est pas si mal. Pour moi, c’était très, très court et très pertinent. Helmut est très direct dans ce qu’il veut. Moi, mon père et mon manager, nous parlons de ce que nous voulons faire, de la situation idéale, bla, bla, bla. Et puis cela n’est jamais arrivé. Cela ne s’est jamais passé comme ça. Par exemple, en 2020, j’étais au milieu de ma saison de F4. Je pense que nous sommes à un peu plus de la moitié de la saison, et je suis dans un hôtel à Munich, en Allemagne. Helmut m’appelle et me dit : ‘Je veux que tu fasses des essais en F3 dans deux semaines avec Hitech.’ J’ai répondu par l’affirmative et, en fait, je suis allé chez Hitech et j’ai roulé pour eux l’année suivante ! » a ensuite ajouté le pilote de 18 ans.

«Il vous donne un objectif»