F1 : Red Bull jubile avec Verstappen !

Benjamin Labrousse

A seulement 26 ans, Max Verstappen possède un palmarès impressionnant en Formule 1. Réputé pour son sang froid hors pair, le Néerlandais possède également un caractère sulfureux, comme l’avait récemment confirmé son ingénieur de course. Adrian Newey, figure marquante de Red Bull, s’est lui aussi exprimé sur la personnalité du champion du monde en titre.

Max Verstappen fait l’unanimité dans le monde de la Formule 1. Comme de nombreux champions avant lui, le Néerlandais s’est faire preuve d’une froide intransigeance afin d’instaurer sa domination. Intouchable depuis deux saisons, le triple champion du monde en titre a parfois été pointé du doigt pour son pilotage risqué, mais également pour ses prises de bec avec son ingénieur personnel Gianpero Lambiase.

«Il s’agit simplement de comprendre les besoins du pilote»

L’Italien s’était d’ailleurs récemment exprimé à propos de sa relation parfois sulfureuse avec Max Verstappen : « Je suis sûr qu’il y a d’autres ingénieurs de course qui seraient capables de travailler avec Max avec autant de succès que je l’ai fait. En fin de compte, il s’agit simplement de comprendre les besoins du pilote, de se lier à lui au niveau émotionnel et d’être capable de comprendre et de s’adapter aux différentes personnalités avec lesquelles vous travaillez » .

«Il ne complique pas les choses outre-mesure»