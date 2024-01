F1 : Verstappen choisit son coéquipier, il veut tout gâcher

Arnaud De Kanel

Lorsqu'on lui demande avec qui il aimerait faire équipe, Max Verstappen donne toujours la même réponse : Lando Norris. Ami en dehors de la piste avec le pilote McLaren, le Néerlandais rêverait que le Britannique le rejoigne chez Red Bull. Une idée qui trotterait également dans la tête de Norris selon plusieurs sources. Mais Johnny Herbert lui déconseille fortement d'aller chez Red Bull.

Alors que Sergio Perez devrait changer d'écurie à la fin de la saison 2024, Max Verstappen est souvent questionné sur le pilote qu'il aimerait voir débarquer pour remplacer le Mexicain. Et il ne manque jamais l'occasion de faire des appels du pied à son ami Lando Norris. En pleine progression depuis plusieurs saisons, le Britannique doit absolument résister à la tentation selon Johnny Herbert qui lui conseille de rester chez McLaren pour le moment.

«Je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle»

« Je pense que si l’on se place du point de vue d’un pilote, on essaie toujours de trouver ce qui est le plus avantageux pour soi. Maintenant, est-ce que le risque qu’il aille chez Red Bull en vaut la peine dans la situation où il se trouve ? McLaren se débrouille très, très bien, et McLaren aime l’avoir dans l’équipe. Il est à la hauteur lorsque la voiture fonctionne correctement, le jeu en vaut-il la chandelle ? Personnellement, non, je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle. Il est encore jeune, il va encore s’améliorer », a déclaré l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Herbert estime que McLaren a encore beaucoup à offrir à Norris.

«Je ne vois pas pourquoi il voudrait rendre sa vie un peu plus difficile»