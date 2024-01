F1 : Mercedes prévient Verstappen, Hamilton va adorer

Arnaud De Kanel

A l'aube d'une nouvelle saison de Formule 1, les écuries y vont de leurs annonces fortes à propos de leurs ambitions. Privée de titre par Red Bull depuis deux ans, Mercedes se retrouve dans la peau de l'outsider et ce nouveau rôle excite particulièrement le directeur technique James Allison, prêt à relever l'immense défi qui l'attend. Une détermination comme motif d'espoir pour Lewis Hamilton dans sa lutte à distance avec Max Verstappen.

La nouvelle saison approche à grands pas et Mercedes fera de nouveau partie des écuries suivies de près. Ultra dominatrice il y a encore trois ans de cela, la marque allemande ne peut que s'incliner face à la puissance de Red Bull. Cela ne fait pas les affaires de Lewis Hamilton qui ne se bat plus vraiment à arme égale contre Max Verstappen. Mais James Allison setient prêt à relever l'immense défi auquel fait face Mercedes.

«Nous espérons avoir remédié à certaines lacunes»

« Je pense que Toto a fait la comparaison entre l’ascension de l’Everest et le défi qui nous attend. C’est une comparaison assez pertinente, car l’Everest est le plus difficile des défis, mais c’est néanmoins quelque chose qu’il est possible de faire. Je pense que c’est ainsi que nous prenons les choses, comme un défi à relever plutôt que comme des favoris. Néanmoins, nous espérons avoir fait du bon travail avec la nouvelle voiture, nous espérons avoir remédié à certaines des lacunes qui ont été affichées publiquement l’année dernière. Mais c’est une ère de la F1 qui est très compétitive, et toutes les voitures en Q1 sont regroupées en moins d’une seconde. Et ce n’est pas une coïncidence. C’est une tendance qui s’est produite à partir de 2022, qui s’est poursuivie en 2023 et qui, je pense, continuera à se manifester en 2024. Parce que les gains deviennent de plus en plus minimes. Je pense donc qu’en plus du fait que nous ayons, je l’espère, bien travaillé, il y aura relativement plus de monde en haut de la grille. Si nous sommes assez bons pour nous battre, les aspects opérationnels - l’excellence du pilote, la fiabilité de la voiture, la compétence des équipes qui l’entretiennent, tous ces éléments commencent à devenir potentiellement des facteurs de différenciation », a déclaré le directeur technique de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Ce sera très amusant d’essayer d’aller le plus vite possible»