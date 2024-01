F1 : Nouveau fiasco pour Alpine ?

Arnaud De Kanel

À l'approche du coup d'envoi de la saison 2024 de Formule 1, les écuries opèrent dans l'ombre, cherchant à préserver le mystère entourant les premières impressions internes. Cependant, des sources indiquent que le pilote français Esteban Ocon aurait partagé en privé ses préoccupations quant à la performance potentielle de la prochaine monoplace d'Alpine. Selon des indiscrétions, le pilote exprimerait des inquiétudes quant à la possibilité de se retrouver derrière le volant d'une voiture qu'il qualifierait d'«un peu lente».

Alpine est peut-être à l'aube d'une nouvelle saison chaotique. Après un exercice 2023 très décevant, l'écurie tricolore espère revenir au premier plan mais les dernières indiscrétions du paddock ne présagent rien de bon. En effet, Esteban Ocon s'inquièterait de la vitesse de sa future monoplace.

«Esteban m’a dit avant Noël que la voiture 2024 était un peu lente»

Le commentateur de Sky Sports David Croft a rapporté une confession inquiétante d'Esteban Ocon à propos de la saison à venir. « Esteban m’a dit avant Noël que la voiture 2024 était un peu lente », a confié le Britannique. Un message loin d'être rassurant et qui montre une nouvelle fois les craintes déjà exprimées par Ocon il y a quelques semaines. « Je ne sais pas si c’est réaliste et, pour être honnête, je m’en fiche, mais c’est ce que nous devons rechercher. C’est ce que nous devons viser. Nous n’allons pas commencer la nouvelle année en pensant autrement. Parce que sinon nous ne serions jamais gagnants », avait-il confié. Le discours de Pierre Gasly n'est pas plus optimiste.

Gasly doute pour 2024