F1 : Hamilton va imiter Alonso et Schumacher, grande surprise à venir ?

Après deux saisons très frustrantes, Lewis Hamilton va se lancer une nouvelle fois dans la quête d'un huitième titre mondial afin de devenir officiellement le recordman absolu en la matière. Néanmoins, du haut de ses 39 ans, le pilote Mercedes n'aura peut-être plus beaucoup d'occasions d'y parvenir. D'autant plus qu'il n'écarte pas l'idée d'une possible année sabbatique avant un retour plus frais dans les paddocks. S'inspirant ainsi de Michael Schumacher ou encore Fernando Alonso.

L'avenir de Lewis Hamilton fait régulièrement parler. Et pour cause, du haut de ses 39 ans, le Britannique est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Après deux saisons frustrantes face à l'ultra domination de Red Bull et le manque de compétitivité de Mercedes, le septuple champion du monde n'écarte d'ailleurs aucune option. Y compris celle d'une année sabbatique : « Fernando est revenu, Michael Schumacher aussi. Je l’ai également vu avec des athlètes d’autres sports et j’en ai parlé à quelques-uns. Ils ont dit : "Vous perdez quelque chose que vous avez fait toute votre vie. Tout d’un coup, c’est parti". J’imagine que c’est un trou incroyable dans lequel tomber ».

Schumacher, le retour raté, Alonso le mort de faim

En effet, plusieurs rivaux de Lewis Hamilton ont déjà eu une première retraite avant de revenir. Le plus célèbre d'entre eux est évidemment Michael Schumacher. En 2006, après s'être incliné à deux reprises face à Fernando Alonso, le septuple champion du monde décide de prendre sa retraite. Celle-ci semble définitive, mais en 2010, le Baron Rouge fait un retour fracassant en F1 en acceptant de relever le défi Mercedes. Avec Nico Rosberg, Michael Schumacher est chargé de lancer ce projet grâce à son expérience colossale. Loin d'être en mesure de jouer le titre, l'Allemand obtient toutefois la pole position à Monaco avant d'obtenir le dernier podium de sa carrière à Valence en 2012. Saison à l'issue de laquelle il prend sa vraie retraite, laissant son baquet à un certain... Lewis Hamilton. C'est d'ailleurs en 2012 qu'un autre retraité fera son retour dans le paddock. Champion du monde 2007, Kimi Räikkönen quitte Ferrari et la F1 en 2009 pour se lancer dans d'autres défis, y compris celui du rallye. Il reviendra donc deux ans plus tard en s'engageant avec Lotus et prendra finalement sa retraite définitive en 2021. L'exemple le plus récent concerne en revanche Fernando Alonso. Le double champion du monde espagnol (2005 et 2006) décide effectivement de quitter la F1 en 2018 après plusieurs saisons galères au volant d'une McLaren qui traversait probablement la pire période de son histoire. D'ailleurs, le Taureau des Asturies n'avait jamais totalement fermé la porte à un retour et continuera de piloter, participant ainsi au Dakar et remportant les 24 Heures du Mans ainsi que le titre de champion du monde en Endurance. Dès 2021, il fera son retour chez Renault, qui devient rapidement Alpine, l'écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres mondiaux, avant de s'engager avec Aston Martin où il rêve de remporter sa 33e victoire en carrière voire un troisième titre mondial.

Prost et Lauda, seuls titrés après une première retraite

Cependant, jusque-là, seuls deux pilotes ont réussi à remporter un titre mondial après une année sabbatique ou une première retraite. Le premier d'entre eux est Niki Lauda qui quitte les paddocks en 1979 pour se consacrer à son passion, le pilotage d'avions. De retour en 1982, l'Autrichien, alors double champion du monde, s'engage avec McLaren où début Ron Dennis comme patron de l'écurie. Un choix judicieux puisqu'il remportera son troisième titre en 1984 dominant son jeune coéquipier, le très prometteur Alain Prost. C'est d'ailleurs ce dernier qui va s'inspirer de Niki Lauda. En 1991, le pilote français, battu par Ayrton Senna au terme d'une bataille totalement folle, décide de prendre sa retraite. Mais il reviendra très rapidement sur sa décision puisque dès 1992, il verra se présenter l'opportunité de rejoindre Williams qui a conçu une voiture très prometteuse. Ainsi, Alain Prost fait son retour en 1993 et décroche son quatrième et dernier titre, avant de quitter définitivement la F1. Lewis Hamilton sait de qui s'inspirer s'il espère remporter un huitième titre après une année sabbatique.