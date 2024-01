F1 : Surprise, Verstappen interpelle Red Bull

Pierrick Levallet

Triple champion du monde, Max Verstappen domine la F1 d'une main de maître. Le pilote de Red Bull espérerait néanmoins voir quelques améliorations arriver sur sa voiture d'ici le début de la saison 2024. Il a d'ailleurs interpeller l'écurie autrichienne concernant le point à travailler en priorité sur sa monoplace.

Champion du monde en 2021 au terme d’une rivalité étroite avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a ensuite dominé les saisons 2022 et 2023 de F1. Le Néerlandais semble presque imbattable, lui qui a remporté 19 des 22 Grands Prix l’année passée. Malgré tout, le pilote de Red Bull aimerait voir encore quelques améliorations arriver sur sa monoplace d’ici le début de la saison 2024.

«Je veux plus d'adhérence»

« Quand les gens vous demandent : 'Quel est votre style de pilotage ?', je ne peux pas vous le dire parce qu'il s'agit d'être capable de s'adapter à certaines situations ou à ce que la voiture préfère aussi. Qu'est-ce que je veux ? Je veux plus d'adhérence. Il y a beaucoup de choses que vous voulez, certaines ne sont pas réalistes. Donc, je m'adapte à la voiture qu'on me donne » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je suis assez satisfait du comportement de la voiture»