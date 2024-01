F1 : Il lâche Verstappen pour Alonso

Arnaud De Kanel

Aston Martin poursuit sa transformation avec détermination. Après avoir marqué son retour au premier plan en 2023, l'écurie britannique entend maintenir son ascension en se rapprochant davantage de l'écurie Red Bull. Pour concrétiser cette ambition, l'équipe dirigée par Lawrence Stroll intensifie ses efforts de recrutement en puisant dans le vivier de la formation autrichienne. Après l'arrivée de Dan Fallows l'année dernière, c'est au tour d'Andor Hegedus de troquer les couleurs de Red Bull pour rejoindre Fernando Alonso au sein d'Aston Martin

Alors que la grille de départ pour la prochaine saison est déjà en grande partie définie, les écuries ne cessent d'apporter des ajustements stratégiques au sein de leur personnel. Aston Martin, ayant déjà accueilli Dan Fallows il y a un an, renforce ses liens avec Red Bull en recrutant à présent Andor Hegedus qui quitte donc Max Verstappen pour rejoindre Fernando Alonso.



Hegedus quitte Verstappen pour Alonso

À la tête de la planification, de la gestion et de la conception des équipements d'arrêt au stand ainsi que des projets d'équipement pour les stands chez Red Bull, l'ingénieur hongrois a joué un rôle crucial dans l'ascension de l'écurie autrichienne, faisant d'elle une référence incontestable dans ce domaine. Bien que la réussite d'un arrêt au stand ne garantisse pas systématiquement la victoire, elle représente un élément déterminant dans la course vers le succès. C'est ce savoir-faire que Andor Hegedus s'apprête à mettre au service d'Aston Martin, une nouvelle collaboration qui s'annonce prometteuse, notamment pour le pilote Fernando Alonso.

«C’est la fin d’une époque»