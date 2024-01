F1 : Mercedes lance un avertissement à Red Bull

La rédaction

Depuis l'introduction du nouveau règlement technique de la FIA en 2022, Mercedes a perdu son titre d'équipe dominante, aux dépens de Red Bull. Mais en interne, on s'active pour faire bouger les choses. Fraîchement prolongé pour une longue durée, le directeur technique de l'écurie allemande, James Allison, s'est montré enthousiaste quant à l'avenir proche de Mercedes.

Ultra-dominante au cours de la dernière décennie, Mercedes s'est essoufflé ces dernières années. En effet, avec l'introduction du nouveau règlement technique il y a quasiment deux ans, l'écurie allemande n'a pas réellement réussi à s'adapter au changement. Désormais, c'est Red Bull qui trône tout en haut du classement des meilleures écuries de F1.

«Il est certainement utile pour une équipe de savoir qu’elle a de la stabilité»

Bien que Mercedes ne se soit pas imposé sur une course depuis le GP d'Arabie saoudite en 2021, l'écurie de Toto Wolff ne manque pas d'ambitions et espère retrouver les sommets dans un avenir proche. Tout juste prolongé au poste de directeur technique chez Mercedes, James Allison s'est montré enthousiaste quant à l'avenir de son équipe. « Il est certainement utile pour une équipe de savoir qu’elle a de la stabilité. C’est certainement une grande chose pour nous de savoir que nous avons cette stabilité avec Toto et j’espère, dans une moindre mesure, que les gens ici seront rassurés de savoir que c’est le cas (avec moi) » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-auto .

«Travailler solidement et connaître de bons succès à l’avenir»