F1 : Verstappen s'agace, Mercedes valide

Jean de Teyssière

En Formule 1, ces dernières années, Mercedes et Red Bull sont devenus rivaux sur les pistes. Lewis Hamilton a laissé sa place de champion du monde à Max Verstappen, tandis que par médias interposés, Christian Horner, directeur de Red Bull, et Toto Wolff, directeur de Mercedes, s'interpellent souvent. Mais il se peut aussi que parfois, les deux camps rivaux soient d'accord sur certains points, comme Max Verstappen et Toto Wolff sur la question du show-business qui prend parfois beaucoup de place dans le sport automobile.

Présent depuis 2005 à la tête de Red Bull, Christian Horner fait partie des vieux meubles de la F1 et est le plus ancien directeur d'écurie toujours en fonction. Toto Wolff, lui, est directeur de Mercedes depuis 2013. Les deux hommes se connaissent donc bien et ont souvent fait couler beaucoup d'encre à cause de leur deux caractères ombrageux. Mais le respect a toujours été présent entre les deux directeurs d'écuries, même dans les moments les plus tendus.

«Max est un puriste et pense à la Formule 1 de la même manière que moi»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, évoque les changements réguliers qui ont eu lieu en F1 ces derniers temps : « Pour moi, Max est un puriste et pense à la Formule 1 de la même manière que moi. Nous pensons que le vendredi et le samedi sont consacrés à la préparation et aux qualifications, puis le dimanche, vous avez le plat principal, où vous attendez avec impatience le départ. »

«Il faut être ouvert aux changements»