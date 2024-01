F1 : Romain Grosjean interpelle Mercedes

Arnaud De Kanel

Victime d'un terrible accident à Bahreïn en 2020, Romain Grosjean n'a plus piloté de Formule 1 depuis ce jour-là. Tout le paddock lui avait fait part de son soutien, à l'image de Mercedes qui lui a proposé une sortie glorieuse en faisant un essai avec une monoplace allemande. Il n'a pas oublié et espère trouver le temps pour honorer cette invitation.

Romain Grosjean est un miraculé. Les images de son accident à Bahreïn font toujours aussi froid dans le dos et on se demande encore comment il a pu s'extraire de sa monoplace coupée en deux et en proie aux flammes. Cet accident marquait d'ailleurs la fin de sa carrière en Formule 1 puisqu'il n'a plus piloté dans la catégorie reine depuis cette énorme frayeur. Mercedes lui avait alors proposé de finir en beauté en réalisant un essais avec une de ses monoplaces. Un essai qui n'a toujours pas été réalisé à cause du pilote français comme il le reconnait volontiers. Néanmoins, il n'a pas oublié et attend un appel de Mercedes pour fixer une date.



Grosjean veut trouver le temps pour réaliser son essai avec Mercedes

« Si le test est toujours d'actualité ? Oui, absolument. Nous n’avons pas encore trouvé le temps – et oui, tout est entièrement de ma faute. Ce n’est pas facile cependant – j’envisage 30 week-ends de course l’année prochaine. Vous vous plaignez de 24 en F1 et moi, j’en ai 18 en IndyCar, sept en endurance et cinq en F1 avec Canal+. Ce n’est donc pas facile d’ajouter un test », a déclaré Romain Grosjean dans un entretien accordé à GP Racing . Le pilote français aimerait pouvoir piloter les F1 nouvelle génération.

«Chaque fois que je vois Toto, il confirme toujours que cela va arriver»