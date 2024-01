F1 : Red Bull leur prédit l'enfer, Verstappen va exulter !

La rédaction

Portée par sa RB19, l'écurie Red Bull n'a laissé aucune chance à ses concurrents, remportant 21 des 22 Grands Prix la saison dernière. Pour la prochaine saison, qui débute le 2 mars à l'occasion du Grand Prix du Bahreïn, Max Verstappen et Sergio Perez rouleront à bord de la flambant neuve RB20. Pour Jake Dennis, pilote de développement chez Red Bull, celle-ci est encore plus performante, et Max Verstappen risque encore de faire cavalier seul.

Dès le début de la saison dernière, le suspense s'était déjà envolé. Aux volants de leurs RB19, les deux pilotes de l'écurie Red Bull, Max Verstappen et Sergio Perez, ont remporté à eux deux 21 des 22 Grands Prix l'an passé. Mais, en réalité, c'est bel et bien le Néerlandais, triple champion du monde en titre, qui a fait le plus gros du travail en s'adjugeant 19 d'entre eux.

Un nouveau monoplace encore plus performant

Alors que la prochain saison donnera son coup d'envoi le 2 mars prochain avec le GP du Bahreïn, Red Bull présentera son nouveau monoplace : la RB 20. Et, il semblerait que celui-ci risque encore de faire le bonheur de Max Verstappen.

«Je pense que ça va être une saison assez ennuyeuse en Formule 1 avec un Max probablement dominant»