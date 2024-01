F1 : Il quitte Red Bull, Alonso va adorer

Arnaud De Kanel

Aston Martin poursuit sa mue. Après un retour au premier plan remarqué en 2023, l'écurie britannique veut continuer à se rapprocher de Red Bull et pour cela, l'équipe détenue par Lawrence Stroll recrute des éléments de la formation autrichienne. Après Dan Fallows, c'est au tour d'Andor Hegedus de quitter Red Bull pour rejoindre Fernando Alonso chez Aston Martin.

Si la grille pour la saison à venir est déjà définie, les écuries continuent leurs ajustements au sein des staffs. Après avoir enregistré l'arrivée de Dan Fallows il y a un an, Aston Martin continue de faire son marché chez Red Bull puisqu'elle vient de recruter Andor Hegedus.

F1 : Verstappen choque Red Bull, le boss n’en revient pas https://t.co/f9Ljd5pWRP pic.twitter.com/ypXHH7rlMZ — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Un ingénieur Red Bull débarque chez Aston Martin

En charge de la planification, la gestion et la conception d’équipements d’arrêt au stand et des projets d’équipement pour les stands chez Red Bull, l'ingénieur hongrois a fait de l'écurie autrichienne une référence dans ce domaine. Un arrêt au stand réussi n'assure pas la victoire à tous les coups mais il y contribue grandement. Andor Hegedus va donc pouvoir mettre son savoir-faire au profit d'Aston Martin et ça ne sera pas pour déplaire à Fernando Alonso.

«Il est temps de passer au prochain chapitre»