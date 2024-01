F1 : Red Bull victime d’une malédiction avec Verstappen ?

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen est sur un petit nuage chez Red Bull, Sergio Pérez n'est pas dans la même situation. Le pilote mexicain a vécu un calvaire aux côtés du Néerlandais en 2023. Mais cela commence à être une habitude au sein de l'écurie autrichienne. Depuis 2019, tous les coéquipiers de Max Verstappen ont traversé des moments délicats en F1.

Triple champion du monde après son nouveau sacre en 2023, Max Verstappen vit sur un petit nuage chez Red Bull. Mais pour son coéquipier Sergio Pérez, la saison a été plus délicate. Deuxième au classement général, le Mexicain a rencontré plusieurs difficultés. Entre méforme et malaise, le pilote de 33 ans a vécu un calvaire la saison passée. Mais ce n’est pas une première chez Red Bull, et cela commence même à devenir une habitude.

Pierre Gasly a galéré chez Red Bull

En effet, tous les coéquipiers de Max Verstappen ont traversé des moments compliqués chez Red Bull depuis le départ de Daniel Ricciardo en 2019. Pour remplacer l’Australien cette année-là, l’écurie autrichienne avait misé sur Pierre Gasly. Déjà sous pavillon Red Bull puisqu’il évoluait chez Toro Rosso, le Français avait donc eu droit à une belle promotion. Mais sa saison n’a pas été jugée satisfaisante. Résultat, Pierre Gasly s’est fait rétrograder et a fait son retour chez Toro Rosso.

Alex Albon n'a pas réussi non plus avec Verstappen

Pour le remplacer, Red Bull a alors décidé de faire confiance à Alex Albon. Le Thaïlandais réalisait un excellent début de saison 2019 avec Toro Rosso, contrastant avec les difficultés de Pierre Gasly. Mais une fois aux côtés de Max Verstappen, Alex Albon a très vite déchanté. S’il a réalisé ses premiers podiums en 2020, Red Bull s’est séparé de lui à l’issue de cette saison pour miser sur Sergio Pérez en 2021. Les choses ne semblent pas aller beaucoup mieux pour le Mexicain. Depuis le départ de Daniel Ricciardo en 2019, une malédiction est en train de s’abattre sur les coéquipiers de Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Sergio Pérez saura inverser la tendance en 2024.