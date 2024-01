F1 : Mercedes de retour au top, Red Bull peut trembler

Jean de Teyssière

Après une saison 2023 historique, Red Bull peut-elle réitérer cela en 2024 ? L'écurie autrichienne a remporté 21 courses sur 22 et risque de démarrer le prochain championnat du monde de Formule 1 sur les mêmes bases. Cependant, d'autres écuries auront certainement fait des progrès et selon Jenson Button, Mercedes pourrait réussir à rivaliser avec Red Bull en 2024.

En 2009, Jenson Button a été champion du monde de Formule 1 avec Brawn GP. Ce titre est le dernier obtenu par une écurie autre que Mercedes et Red Bull. La domination de Red Bull en 2023 a été telle que seule Ferrari est parvenu à remporter un Grand Prix cette saison. Mais l'exercice 2024 devrait être différent...

«Qui peut rivaliser avec Red Bull ? Mercedes»

Pour le champion du monde de Formule 1 en 2009, Jenson Button, une écurie pourrait sortir son épingle du jeu en 2024. « Mercedes. Quand on regarde les dix dernières années dans ce sport, c’est Mercedes et Red Bull, donc ce serait Mercedes. J’aimerais bien dire Ferrari, j’aimerais bien qu’ils soient dans le lot. On peut dire qu’ils étaient les concurrents les plus proches, surtout vers la fin de la saison, mais je pense que Mercedes enregistrera une bonne progression. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Il y a de très bons duos de pilotes. Mercedes, on ne peut pas passer à côté de ces deux-là. Je connais Lewis, nous avons été coéquipiers pendant trois ans, et pour George, être aussi proche de Lewis est impressionnant. Mais en ce qui concerne les jeunes pilotes de McLaren, ils sont très forts. », explique-t-il dans des propos rapportés par nextgen-auto.com .

«Lewis est donc encore meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a cinq ou six ans»