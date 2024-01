F1 : Lewis Hamilton révèle un clash chez Mercedes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles à vivre pour Lewis Hamilton qui n'a jamais été en mesure de rivaliser avec Max Verstappen pour le titre mondial. Une situation forcément frustrante pour un pilote qui court toujours après un huitième sacre qui le placerait seul dans la légende de la F1. Par conséquent, le Britannique reconnait qu'il lui arrive de se disputer avec Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes F1.

Après avoir dominé la F1 entre 2014 et 2020, Mercedes a pris un coup sur la tête en 2021 avec le titre arraché par Max Verstappen dans le dernier tour de la saison à Abu Dhabi. Néanmoins, Lewis Hamilton disposait alors d'une monoplace capable de lui permettre de rivaliser pour le titre, ce qui n'est plus le cas depuis deux ans. Le septuple champion du monde a même bouclé ses deux premières saisons sans victoire depuis le début de sa carrière. C'est notamment ce qui explique que Lewis Hamilton se dispute parfois avec Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes F1.

«Nous nous disputons beaucoup»

« L’un de mes ingénieurs, Shov, me dit souvent : "Tu n’as pas toujours raison". C’est vrai. Il faut juste accepter de ne pas avoir toujours raison. Et c’est l’une des choses avec lesquelles j’ai du mal. J’argumente, j’argumente et j’argumente, mais ensuite je me dis : "Oui, d’accord. Tu avais raison". C’est Shov. Nous nous connaissons depuis 11 ans, nous avons une relation extraordinaire, mais nous nous disputons beaucoup », explique le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche.

«Shov et moi sommes les seuls à nous disputer chez Mercedes»