F1 : Une grande première signée Verstappen ?

Max Verstappen ne compte pas s'éterniser en Formule 1. Le triple champion du monde a affirmé à plusieurs reprises son envie de quitter la discipline à l'issue de son contrat, en 2028. Il pourrait donc devenir le premier pilote de l'histoire à commencer et à s’arrêter dans la même équipe comme l'a indiqué son manager, Raymond Vermeulen.

Depuis maintenant trois saisons, Max Verstappen domine la Formule 1 et cela commence particulièrement à le lasser. Il a martelé à plusieurs reprises son souhait de changer de discipline une fois que son contrat avec Red Bull s'achèvera. En 2028, Max Verstappen pourrait donc devenir le premier pilote de l'histoire à commencer et à s’arrêter dans la même équipe. Son manager Raymond Vermeulen a fait le point sur la situation de son protégé.

«Cela pourrait être une autre histoire écrite par Verstappen»

« Pourquoi Max changerait-il de voiture maintenant ? Cela ne nous intéresse pas. Mais le monde est petit, tout et chacun se parle, mais nous avons un engagement jusqu’en 2028. Et comme vous pouvez le voir, Max est sa meilleure situation, il conduit sans pression. Nous nous en soucierons en 2028. Peut-être que Max sera le premier pilote à commencer et à s’arrêter dans la même équipe [Toro Rosso puis Red Bull, ndlr]. Cela pourrait être une autre histoire écrite par Verstappen », a déclaré Raymond Vermeulen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour lui, la signature jusqu'en 2028 ne présentait aucun risque car le clan Verstappen avait confiance en Red Bull.

