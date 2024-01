F1 : Verstappen a choqué Red Bull

Jean de Teyssière

Max Verstappen est arrivé chez Red Bull très jeune, à 18 ans. Lors de son premier départ avec l'écurie autrichienne, Verstappen a remporté le Grand Prix d'Espagne faisant de lui au passage le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Max Verstappen, se souvient des premiers pas du Néerlandais chez Red Bull et a été choqué par sa capacité ultrarapide à ingurgiter de nouvelles informations.

Arrivé en 2016 chez Red Bull, Max Verstappen s'est très vite imposé comme l'étoile montant de la Formule 1. Red Bull a eu raison de parier sur lui puisque sept ans plus tard, le voilà triple champion du monde de F1. Les premiers pas du Néerlandais ont choqué Red Bull, comme révélateur de ce qui allait se passer ensuite.

Lambiase raconte sa première interaction avec Verstappen

Au cours d'une interview pour le podcast Talking Bull , Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Max Verstappen raconte les premiers pas de son poulain chez Red Bull : « C’est plutôt dans la période précédant le dimanche que l’on a commencé à se faire une idée de ses capacités. Je pense donc que si l’on revient un peu en arrière, les dix jours précédents, après la course précédente, je me souviens avoir reçu un soir un coup de fil de Helmut [Marko] disant ’vous avez un nouveau pilote, c’est Max Verstappen et il sera là cette semaine parce qu’il est dans le simulateur’. Nous avons organisé trois jours dans le simulateur, juste pour qu’il se familiarise avec l’équipe, avec les procédures de l’équipe, avec la voiture. Nous avons essayé d’en faire le plus possible sur les réglages habituels que nous faisons normalement, puis nous lui avons donné quelques défis comme le blind test, le carburant de qualification, etc. »

«Je me souviens qu’on s’est mis à être compétitif tout de suite»