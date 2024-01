F1 : Stupeur chez Red Bull, son avenir est lié à Verstappen

Jean de Teyssière

Sergio Pérez est sur la sellette chez Red Bull. Le pilote mexicain a réalisé un très bon début de saison 2023, en remportant deux des quatre premiers Grands Prix, mais il a ensuite eu plus de mal à jouer les premiers rôles, avec notamment de nombreuses éliminations avant la Q3. Au sein de l'écurie, on peste contre les performances du Mexicain, et Christian Horner vient d'avouer que si les performances de Pérez sont quasiment équivalentes à celle de Max Verstappen, il sera conservé.

Sergio Pérez sera sous pression en 2024. Cette saison, le pilote Red Bull sera scruté de toutes parts dans son écurie, puisque des performances plus importantes sont attendues de lui. Hors de question pour l'écurie autrichienne d'avoir un pilote qui ne parvient pas à se qualifier cinq fois consécutivement en Q3. Son contrat expirant en 2024, le Mexicain peut voir cette saison comme sa dernière chance.

«On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de voitures entre Max et lui»

Interrogé par Sky Sports , Christian Horner, le directeur de Red Bull, a mis la pression sur Sergio Pérez : « Checo est un pilote très compétent, et être le coéquipier de Max est une tâche très difficile. Je pense qu'il a fait preuve d'une véritable force mentale pour y faire face. Le point sur lequel il doit se concentrer, c'est le samedi, afin de s'assurer d'être en moyenne beaucoup plus proche de Max en qualifications. On a besoin qu'il parte de plus haut sur la grille, surtout si le plateau converge. On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de voitures entre Max et lui. »

«S'il se débrouille bien, on voudra le garder, mais tout dépendra de ses performances»