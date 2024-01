F1 : Max Verstappen fait l’unanimité

Arnaud De Kanel

Désormais triple champion du monde, Max Verstappen a mis le monde de la F1 à ses pieds. Critiqué pour sa conduite agressive et parfois pas très sportive, le Néerlandais fait désormais l'unanimité et il est reconnu pour ses capacités hors normes de pilotage. Johnny Herbert et Damon Hill lui ont rendu un bel hommage.

Max Verstappen domine maintenant depuis trois saisons. En 2023, il a remporté son troisième titre de champion du monde consécutif, le plaçant encore un peu plus haut dans l'histoire de la discipline. Les éloges pleuvent le concernant et elles viennent d'anciennes légendes de la F1.

«Max sera meilleur que Lewis»

Tout d'abord, Johnny Herbert estime qu'il sera meilleur que Lewis Hamilton. « Verstappen est un talent de génération. Il y a toujours un individu qui arrive et qui est meilleur que le précédent, en dépit des avancées technologiques. Max sera meilleur que Lewis, Lewis était meilleur que Michael Schumacher, et Schumacher était meilleur que Senna. Cela évolue, c’est tout. Max a grandi en tant que pilote. Il ne se laisse plus embarquer. Il juge la situation et fait ce qu’il faut. C’est le changement par rapport au Max d’antan. C’est pour cette raison que je ne vois personne se hisser au même niveau que Red Bull. Un mauvais jour pour Max, c’était la deuxième place. Un mauvais jour pour lui maintenant, c’est la première », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Damon Hill approuve.

«Il devient meilleur tout le temps»