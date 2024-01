F1 : Verstappen va quitter Red Bull ? Son clan lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Depuis que Max Verstappen est rentré dans une nouvelle dimension en devenant triple champion du monde de Formule 1 à seulement 26 ans, les questions sur son avenir vont bon train. Sous contrat jusqu'en 2028, le Néerlandais a souvent répété qu'il ne savait pas s'il prolongerait au-delà de cette date. Son manager, Raymond Vermeulen, voit bien son protégé faire toute sa carrière chez Red Bull.

En 2023, Max Verstappen était totalement au-dessus du lot. Le pilote Red Bull a remporté 19 courses sur les 22 au programme, un record dans l'histoire de la Formule 1. Le Néerlandais impressionne par le détachement dont il fait souvent preuve, ne jurant que par la performance et laissant le reste derrière lui. Les questions portant sur son avenir sont donc laissées à son manager, Raymond Vermeulen.

«Nous sommes à la bonne table»

Dans des propos relayés par Next-gen Auto , le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, explique les raisons pour lesquelles Verstappen a signé un contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 : « Vous pouvez voir la dynamique dans tout ce qui se passe chez Red Bull, que vous veniez à l’usine de voitures ou au département des canettes. Dans cette équipe, il n’y a pas de politique. Ils ne veulent qu’une chose : gagner. Et avec les Verstappen, il se trouve que c’est ce dont il s’agit. Ils s’accordent donc parfaitement. C’est aussi pour cela qu’elle a lancé son propre programme de moteurs. Bien sûr, c’est une déclaration d’intention au monde extérieur. Du genre : bonjour les gars, nous sommes ici pour gagner. Et maintenant, ils construisent leur propre moteur. De quoi parlons-nous ? Si une marque de boisson énergétique construit son propre moteur, je pense que c’est une déclaration d’intention, un signe. Pour nous, c’est un autre indicateur qui montre que nous sommes à la bonne table. »

«Peut-être que Max sera le premier pilote à commencer et à s’arrêter dans la même équipe»