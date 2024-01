F1 : Mercedes et Ferrari battues, il n’en revient pas

Jean de Teyssière

En difficulté en début de saison, l'écurie McLaren a fini par être très performante, au point de se mêler très souvent à la lutte pour le podium et parfois même à la victoire. Une progression fulgurante qui a même étonné Lando Norris, qui ne s'attendait pas à voir sa monoplace devenir si performante.

Quatrième du classement des constructeurs, McLaren a réalisé sa plus belle saison depuis longtemps. Avec 302 points au compteur, elle n'est qu'à un peu plus de 100 points de Mercedes et Ferrari, les deux écuries mythiques de la Formule 1. 2024 s'annonce bien pour McLaren.

«Nous ne savions pas à quel point nous allions nous améliorer»

Le pilote de McLaren, Lando Norris, a réalisé une saison fantastique en se classant 6ème du classement des pilotes, devant George Russell (Mercedes) ou encore Carlos Sainz (Ferrari). Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , l'Anglais raconte son état d'esprit avant le début de la saison dernière : « Nous ne savions pas à quel point nous allions nous améliorer. Bien sûr, nous avons dit que nous serions patients et nous savions que nous avions de bonnes choses à venir. Mais au cours des dernières années, lorsque des choses importantes arrivaient, elles n’ont pas toujours été synonymes de telles améliorations. En 2023, c’était tout le contraire et cela s’est avéré être une amélioration presque plus importante que prévu. Mais c’était difficile parce qu’on ne veut jamais commencer la saison en pensant : ’Wow ! Il me reste 23 courses et je n’arrive même pas à sortir de la Q1’. Cela vous fait juste penser ’Merde ! Ça va être une sacrée longue année’. Mais ce qui nous a très bien préparés, c’est que tout le monde a travaillé très dur pour essayer de réaliser tout ce que nous pouvions avec une mauvaise voiture, ce qui nous a ensuite très bien préparés pour le moment où nous aurions finalement une bonne voiture . »

F1 : Ferrari réalise l’exploit face à Red Bull, il s’explique https://t.co/WH4uIPJPVS pic.twitter.com/U7elrIvC82 — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«L’un des plus grands revirements probablement des 10 dernières années»