F1 : Ferrari confiante, Red Bull peut trembler

Jean de Teyssière

En 2023, une légère éclaircie a eu lieu chez Ferrari durant la domination écrasante de Red Bull. Lors du Grand Prix de Singapour, Carlos Sainz passe le premier la ligne d'arrivée. Il s'agit de l'unique course que n'a pas réussi à remporter l'écurie autrichienne, preuve de l'exploit immense réalisé par Ferrari. La fin de saison a été bonne pour l'écurie italienne qui croit à un rebond en 2024, si l'on en croit les dires de Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia.

La saison 2023 de Formule 1 a sacré l'hégémonie de Red Bull et Max Verstappen. L'Autrichien a été sacré pour la troisième fois consécutive après une année où il a gagné 19 Grands Prix sur les 22 à l'affiche. Bis repetita en 2024 ?

«Nous nous améliorons et nous continuerons à le faire, pour faire un grand pas en avant»

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, évoque les travaux réalisés durant cette trêve en attendant le retour de la Formule 1 le 2 mars prochain, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous nous améliorons et nous continuerons à le faire, pour faire un grand pas en avant. Il s’agit du potentiel de Ferrari et du potentiel de Red Bull. Je ne sais pas ce que Red Bull a fait pendant l’hiver dernier, et ils ont aussi arrêté le développement plus tôt que tous les autres, ce qui signifie qu’ils auront un plus grand pas en avant à faire pour 2024 que tous les autres. »

«Nous avons une marge de progression»