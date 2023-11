Les pilotes de Formule 1 enragent contre le calendrier

Jean de Teyssière

Une semaine après avoir couru le Grand Prix de Las Vegas en pleine nuit, les pilotes se donnent rendez-vous au Moyen-Orient, pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Un enchaînement difficile pour les corps, à cause du décalage et de la fin de saison. Mais le pire sera sans doute la saison prochaine, avec 24 courses au programme et un enchaînement Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Un enchaînement qui n'est pas du tout du goût des pilotes qui l'ont fait savoir.

La saison de Formule 1 touche à sa fin et les pilotes auront un dernier rendez-vous à honorer, en se rendant à Abu Dhabi. Un rendez-vous dont les pilotes se seraient bien passés, vu l'état de fatigue dans lequel ils sont. Un calendrier surchargé qui va empirer la saison prochaine et cela ne semble pas du tout être apprécié...

«Je trouve que ça fait beaucoup»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Max Verstappen affirme que la succession de courses à plusieurs endroits de la planète n'est pas idéale pour eux : « Là, il y a un tel décalage horaire, surtout à la fin de la saison quand tout le monde est déjà un peu fatigué, que je trouve que ça fait beaucoup. Il serait peut-être idéal de trouver une date différente, car à mon avis, on devrait peut-être faire ce qui s'apparenterait plus à une tournée américaine. Bien sûr, je ne sais pas si c'est idéal pour la billetterie, mais peut-être qu'on peut trouver une solution. Je trouve que les 12 heures de décalage horaire et les horaires complètement différents des courses, ça fait un peu beaucoup. »

«Il faudrait probablement envisager de faire de Vegas la dernière course»

Même son de cloche chez son coéquipier Sergio Pérez : « C'était un super premier Grand Prix, mais comme l'a dit Max, juste de penser que l'on doit maintenant aller à Abu Dhabi, avec probablement la distance la plus longue que l'on doive parcourir de toute l'année... Il faudrait probablement envisager de faire de Vegas la dernière course. »

«Je n'y suis pas favorable»