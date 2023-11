F1 : Leclerc jubile, Ferrari menace Mercedes !

Benjamin Labrousse

Après un début de saison catastrophique, Ferrari retrouve des couleurs dernièrement. Outre la victoire de Carlos Sainz à Singapour en septembre dernier, les dernières performances de Charles Leclerc laissent place à l’optimisme. D’ailleurs, la Scuderia est désormais à la poursuite de Mercedes au classement des constructeurs, et espère rapidement dépasser leurs rivaux.

Tout reste à faire. Si Max Verstappen a d’ores et déjà été sacré champion du monde, et que Red Bull a remporté haut la main le championnat des constructeurs, de nombreux duels décisifs restent à vivre pour les amateurs de Formule 1 cette saison. Le championnat du monde des constructeurs reste d’ailleurs très indécis, puisqu’après le Grand Prix de Las Vegas ce dimanche, Mercedes (2ème), ne possède que quatre petits points d’avance sur Ferrari qui complète le podium.

« Notre performance a été bonne avec les deux voitures »

Après une belle deuxième place de Charles Leclerc, Frédéric Vasseur met d'ailleurs déjà le cap sur Mercedes que le Français compte dépasser lors du prochain Grand Prix à Abou Dhabi : « Nous devons continuer sur cette lancée jusqu’à Abou Dhabi. Nous avons marqué de bons points et n’étions pas loin d’une victoire avec Charles qui aurait mérité ce résultat. Je pense que nous avons dépassé une Red Bull trois fois en course et notre performance a été bonne avec les deux voitures étant donné que Carlos a fait un grand retour après ce qui a été un week-end difficile avec ce qui s’est passé en EL1, la pénalité et le tête-à-queue au départ » , déclare le directeur de Ferrari dans des propos relayés par F1Only.

« Nous pouvons rattraper Mercedes à Abou Dhabi »