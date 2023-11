F1 : Duel entre Verstappen et Leclerc, Ferrari jubile !

Benjamin Labrousse

Après un début de saison en dents de scie, Charles Leclerc et Ferrari retrouvent le sourire, notamment après la deuxième place du Monégasque à Las Vegas ce dimanche. Encore un poil lent face à l’inévitable Max Verstappen, Leclerc a ravi son directeur d’écurie Frédéric Vasseur qui affirme de son côté que son pilote a réalisé une performance exceptionnelle.

Et de 53. Ce dimanche, Max Verstappen s’est imposé pour la 53ème fois de sa carrière lors du Grand Prix de Las Vegas. Vainqueur à 18 reprises cette saison, le triple champion du monde en titre a toutefois vu un Charles Leclerc excellent sur le nouveau tracé californien.

« Nous avons marqué de bons points et n’étions pas loin d’une victoire »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur s’est félicité de la prestation des siens à Las Vegas : « Nous avons marqué de bons points et n’étions pas loin d’une victoire avec Charles qui aurait mérité ce résultat. Nous avons dépassé Red Bull plusieurs fois en course et notre performance a été bonne avec les deux voitures étant donné que Carlos a fait une belle remontée après ce qui a été un week-end difficile pour lui, suite à ce qui s’est passé en EL1, sa pénalité et son tête-à-queue au départ » .

« Je pense que Charles a réalisé l’un des meilleurs pilotages de sa carrière »