F1 : Battu par Verstappen, Leclerc enrage

Arnaud De Kanel

Il s'en est fallu de peu pour voir Charles Leclerc triompher à Las Vegas ce dimanche. A la recherche de sa première victoire depuis le GP d'Autriche 2022, le Monégasque a échoué à la deuxième place derrière l'intraitable Max Verstappen. Selon lui, il aurait pu l'emporter sans l'intervention de la safety car.

La victoire s'est encore refusée à Charles Leclerc ce dimanche. Parti en pole, le pilote Ferrari n'a pas commis d'erreur à Las Vegas, mais il a été pénalisé par un fait de course, à savoir l'intervention de la safety car à la suite de l'accrochage entre Max Verstappen, vainqueur de sa 18ème course de la saison, et George Russell. Le pilote Ferrari estime que cela lui a sans doute coûté la victoire.

«Je suis déçu de la deuxième place»

« C’est dommage parce que sans la Safety Car on était dans une très bonne position pour gagner, après tout le monde s’arrête, nous on reste avec des pneus durs de cinq tours. Ca fait pas mal de différence, parce qu’on les chauffe, on les refroidit sous Safety Car et c’est très dur de les remettre en température. On a réussi, mais c’était trop tard. Quand je regarde la course, ça fait mal de finir deuxième mais c’est une course de malade et je suis heureux de ma performance, celle de la voiture comme ma performance. Je suis déçu de la deuxième place mais c’est comme ça », a regretté Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Néanmoins, il a pris du plaisir à Las Vegas.

«Je suis surpris de cette piste»