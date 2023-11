F1 : Verstappen roi à Las Vegas, Hamilton et Schumacher en danger

Jean de Teyssière

Max Verstappen continue encore de marquer l'histoire de la Formule 1 et la saison 2023 restera certainement longtemps comme l'une des plus dominées par un pilote de l'histoire. Vainqueur de 18 Grands Prix sur les 21 qui se sont disputés jusqu'à ce dimanche, Max Verstappen se rapproche aussi doucement des monstres Lewis Hamilton et Michael Schumacher...

Au royaume du jeu, Max Verstappen mérite bien son titre de roi de Las Vegas. Parti de la deuxième place lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a réussi à passer devant Charles Leclerc dès le premier virage, mais de manière illicite. Après avoir écopé de 5 secondes de pénalité, il est reparti de la neuvième place à mi-course, ce qui ne l'a pas empêché de remporter sa 18ème course cette année. Un record qu'il continue de faire grandir, continuant de pulvériser son précédent record (15) et ceux de Sebastian Vettel et Michael Schumacher, avec 13 courses remportées en une saison pour eux.

20 podiums, le record continue de s'étirer

En plus des dix-huit courses remportées cette saison, Max Verstappen s'est hissé vingt fois sur le podium cette saison. Il n'y a qu'à Singapour ou le pilote Red Bull n'a pas réussi, terminant à la cinquième place. Avec 20 podiums donc, Verstappen continue de battre son propre record, qui était de 18 lors de sa première saison du titre. Néanmoins, Michael Schumacher restera toujours cette saison l'unique pilote à avoir terminé sur le podium lors de chaque Grand Prix d'une saison.

Verstappen, force 53

En s'adjugeant la victoire lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a remporté la 53ème victoire de sa carrière. Il rejoint Sebastian Vettel à la troisième marche du podium, mais se classe devant lui, ayant un pourcentage plus élevé de victoire par rapport au nombre de Grands Prix disputés (29% contre 18%). Devant lui, les deux monstres Lewis Hamilton et Michael Schumacher voient le Néerlandais se rapprocher peu à peu, même s'ils restent encore hors de portée pour au moins deux saisons (91 victoires en carrière pour Schumacher, 103 pour Hamilton). Mais on rappelle que le contrat de Max Verstappen court jusqu'en 2028, ces records sont largement à sa portée si son écurie poursuit sur cette domination.