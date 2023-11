F1 : Gasly crée la surprise, il n'en revient pas

Jean de Teyssière

Les séances de qualifications pour le Grand Prix de Las Vegas ont livré leur verdict et Charles Leclerc partira en pole position, devant Max Verstappen. La surprise a été créée par Alpine et Pierre Gasly puisque le pilote français partira en deuxième ligne, à la 4ème place. Cela fait suite à la pénalité de Carlos Sainz, qui a terminé deuxième des qualifications, mais qui recule de dix places. Pierre Gasly avait peine à croire à sa performance.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. De l'un surtout, à Las Vegas. Malchanceux au jeu de l'esquive de la bouche d'égout, Carlos Sainz a vu le moteur de sa monoplace êtresérieusement endommagé et a dû être remplacé. Si la FIA autorise ces changements, elle les pénalise et la demande exceptionnelle de Ferrari de ne pas être pénalisé au vu des circonstances n'a pas été entendue par les commissaires. Auteur du deuxième meilleur temps des qualifications, Carlos Sainz aurait dû partir deuxième mais s'élancera finalement de la 12ème place, permettant notamment à Pierre Gasly de gagner une place et de débuter à la quatrième place.

«Il va falloir attaquer pour aller chercher un bon résultat»

Pierre Gasly a avoué, via des propos rapportés par nextgen-auto.com , ne pas savoir quelle stratégie mettre en place pour le Grand Prix, sa quatrième place étant inespérée : « Honnêtement, aucune. Les prédictions n’étaient clairement pas bonnes, donc demain il va falloir attaquer pour aller chercher un bon résultat. Avec ce qu’on a montré aujourd’hui il y a le potentiel, donc je suis très satisfait, je pense que tout le monde est surpris dans l’équipe, il faut rester concentré pour aller chercher un gros résultat demain. »

«C’est incroyable»