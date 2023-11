F1 : Gasly drague un pilote de Red Bull

Jean de Teyssière

L'écurie sœur de Red Bull, AlphaTauri, s'occupe de former les jeunes pilotes, qui pourraient, à terme, rouler sur Red Bull. Max Verstappen fait partie de ces pilotes qui ont commencé leur carrière de pilote sur AlphaTauri, avant d'être promu chez Red Bull, avec le succès qu'on lui connaît. Peut-être que ce sera la trajectoire de Yuki Tsunoda, le pilote japonais, dont est déjà fan un ancien membre de cette écurie, Pierre Gasly.

Entre Pierre Gasly, désormais chez Alpine et Yuki Tsunoda, la bromance se poursuit. Les deux hommes ont cohabité lorsque le Français était chez AlphaTauri en 2021 et 2022, tout comme le pilote japonais. Malgré ce changement d'écurie, les deux hommes restent proches et Gasly voit même un avenir grandiose pour Yuki Tsunoda.

«Je pense que Yuki n'a pas les honneurs et la reconnaissance qu'il mérite»

Dans le podcast Beyond The Grid, le pilote Alpine Pierre Gasly évoque le talent de Yuki Tsunoda : « C'est important de dire que même si j'ai eu cette sorte de bromance (sic) avec Yuki, ça n'enlève rien au talent et à la vitesse qu'il avait. Je l'ai toujours dit : je pense que Yuki n'a pas les honneurs et la reconnaissance qu'il mérite pour la vitesse qu'il a le dimanche dans un bon jour, s'il contrôle ses émotions, son impatience et son langage : il peut être extrêmement rapide. Les gens sous-estiment un peu ce qu'il a à apporter. »

