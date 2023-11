F1 : Verstappen domine tout le monde, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 touche bientôt à sa fin. Max Verstappen a réussi à remporter son troisième titre de champion du monde d'affilée. Hormis Ferrari et Carlos Sainz lors du Grand Prix de Singapour, Red Bull a remporté toutes les autres courses et Max Verstappen a passé la ligne d'arrivée en premier par 17 fois. Une hégémonie qui pourrait ennuyer à terme, même si Max Verstappen ne s'en inquiète pas.

Le média spécialisé dans le sport automobile, nextgen-auto.com , fait un point sur la domination de Max Verstappen et la vision du monde de la Formule 1 de cette hégémonie. Un journal néerlandais, De Limburge r estime que « le fait que même les fans les plus ardents de Max Verstappen montrent des signes de saturation est un signe pour l’avenir. » Pour Kevin Magnussen, pilote chez Haas affirmait même récemment que « je m’ennuierais de la F1 si je la regardais. »

«La NBA a survécu lorsque les Chicago Bulls dominaient»

A plus d'une semaine de l'avant-dernière course, à Las Vegas, Max Verstappen a été interrogé sur sa domination et l'ennui que cela pourrait faire naître chez des spectateurs : « La NBA a survécu lorsque les Chicago Bulls dominaient. À ce moment-là, ou même après, les gens disent : ’Oh, c’était incroyable’. Si vous êtes un vrai fan de ce sport, vous devriez pouvoir apprécier une équipe qui fait très bien . »

«Est-ce que j’aimerais en gagner sept ? Oui, pourquoi pas»