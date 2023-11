Max Verstappen taille une nouveauté de la F1

Jean de Teyssière

Le week-end prochain aura lieu le Grand Prix de Las Vegas. Pour la première fois depuis 1982, la ville du péché accueillera un Grand Prix. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, ne semble pas être si excité à l'idée de courir à Las Vegas, estimant qu'il s'agit plus d'une course de spectacle que de compétition.

Le Grand Prix de Las Vegas sera l'avant-dernier de la saison. Une manière de terminer de manière grandiose cette saison qui a été marquée par l'hégémonie historique de Red Bull et de Max Verstappen. Le tracé promet en tout cas un Grand Prix animé, même si ce n'est pas du goût de tous les pilotes.

«C’est un circuit assez simple en termes de tracé»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen explique les particularités du circuit de Las Vegas : « C’est un circuit assez simple en termes de tracé, il est assez facile à apprendre. La piste est assez intéressante, il y a pas mal de virages combinés, qui ne sont pas faciles en termes de blocage à l’avant, ce qui n’est pas génial pour notre voiture, mais c’est comme ça. La seule chose qui sera intéressante, c’est la rugosité et les bosses de la piste, selon le travail qu’ils ont fait là-dessus. Je pense qu’en termes de course, il y aura beaucoup de dépassements, parce que, du moins d’après ce que j’ai testé, il y a beaucoup d’opportunités, beaucoup d’endroits où l’on peut dépasser. Les lignes droites sont absolument énormes. En particulier à la sortie du dernier virage, le virage 1, il n’est pas difficile de se rapprocher de la voiture qui précède. Je pense donc qu’il y aura beaucoup de dépassements. »

F1 : Hamilton prévient déjà Verstappen https://t.co/qiMQLz356p pic.twitter.com/TthyUAmtkg — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

«Nous sommes plus là pour le spectacle que pour la compétition»