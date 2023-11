Hamilton - Verstappen : Le duel légendaire qui va affoler la F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais triple champion du monde, Max Verstappen réalise une saison éblouissante qui lui a permis d'empiler les records et de se rapprocher de certains détenus par Lewis Hamilton. Le Britannique, qui a prolongé son contrat chez Mercedes jusqu'en 2025, aura bien l'intention de défendre ses records face à un pilote dont la domination n'est probablement pas terminée.

Cette saison, Max Verstappen a clairement écœuré la concurrence. Le pilote Red Bull est assuré depuis bien longtemps de remporter un troisième titre de champion du monde qui le fait entrer dans l'histoire de la Formule 1. En effet, ils ne sont plus que cinq pilotes à être plus titrés que le Néerlandais à savoir Sebastian Vettel et Alain Prost, quadruples champions du monde, Juan Manuel Fangio, seul avec ses cinq titres, et les deux septuples champions du monde Michael Schumacher et Lewis Hamilton. D'ailleurs, le pilote britannique va devoir défendre plusieurs de ses records face à la menace Verstappen.

F1 : Fiasco pour Hamilton, le boss de Mercedes se lâche https://t.co/qm4GTHJzko pic.twitter.com/AWSKbdQ9I4 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

La marge d'Hamilton sur Verstappen ne cesse de fondre

En effet, bien que Lewis Hamilton semble avoir une marge impressionnante sur les records les plus marquants de la F1, la vitesse avec laquelle Max Verstappen revient a de quoi l'inquiéter. A commencer par le nombre de victoires. Certes avec 103 succès dans sa carrière, le pilote Mercedes possède une belle marge face aux 53 victoires du Néerlandais. Mais la dernière victoire d'Hamilton remonte désormais à 2021, et pendant les deux saisons durant lesquelles le Britannique n'a pas gagné, Verstappen en a profité pour s'imposer à 32 reprises ! Par conséquent, à ce rythme-là, le pilote Red Bull pourrait très rapidement fondre sur son grand rival. En revanche, en ce qui concerne les poles positions, Lewis Hamilton a une marge bien plus importante puisqu'il s'est élancé 104 de la première position contre 31 pour Max Verstappen, plus à l'aise le dimanche que le samedi. Autre record emblématique du pilote Mercedes, celui du nombre de podiums. Hamilton est monté 197 fois sur la boîte, contre 96 pour Max Verstappen. Le Néerlandais va très rapidement améliorer ce total puisque même si l'écart se ressert la saison prochaine entre les écuries, il est impensable que Red Bull ne soit pas encore favori, ce qui permettra à son pilote phare d'enchaîner les podiums. En 2024, Mercedes devrait monter en puissance, ce qui permettra probablement à Lewis Hamilton de viser également le top 3, et empêcher Verstappen de réduire trop rapidement l'écart.

Verstappen empile déjà les records

Autrement dit, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen devrait animer la Formule 1 concernant les records historiques de la discipline. Mais si le Britannique possède encore une marge sur le pilote Red Bull, ce dernier enchaîne en revanche les records sur une saison. Avec 17 victoires, il a battu son propre record de succès sur une saison et pourrait encore améliorer ce total puisqu'il reste encore deux Grands Prix à disputer. Dans le même, il est également assuré d'avoir le meilleur ratio de victoire sur une saison. Le triple champion du monde a en effet remporté 85% des courses et ce total ne sera pas inférieur à 77,3%, ce qui lui permet d'effacer des tablettes Alberto Ascari qui avait remporté 75% des courses en 1952. Il a également profité de sa domination pour enchaîner 10 victoires consécutives entre Miami et Monza, battant le précédent record d'un autre pilote Red Bull, à savoir Sebastian Vettel. L'ogre Verstappen semble donc inarrêtable.