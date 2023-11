F1 : Un membre de Red Bull annonce son départ avec Verstappen

Jean de Teyssière

Max Verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois consécutives cette saison. Le pilote néerlandais a mis en place une hégémonie impressionnante cette saison, avec dix-sept victoires en vingt Grands Prix. Mais Verstappen ne marche pas seul au sein de Red Bull et peu compter sur le soutien sans faille de son ingénieur de piste, Gianpiero Lambiase, qui annonce qu'il partira le jour ou Verstappen quittera Red Bull.

Derrière chaque pilote se trouve une équipe plus ou moins soudée. Chez Max Verstappen, Gianpiero Lambiase est son ingénieur de piste depuis 2016. Entre les deux s'est donc nouée une relation très forte et surtout un binôme de travail qui fonctionne. Souvent pour le meilleur. Au point que Verstappen avait récemment affirmé son intention de quitter Red Bull si son ingénieur s'en allait.

«Nous ne nous disputons jamais vraiment»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de piste de Max Verstappen a évoqué leur relation : « Nous ne nous disputons jamais vraiment. Parfois, il faut quelques heures après une course pour se retrouver de manière apaisée ! On fonctionne tous les deux à l’adrénaline donc on a parfois besoin d’un peu de temps pour soi sinon on dit des choses qu’on va regretter. Il y a des moments où je pense aussi que j’aurais pu mieux transmettre mes informations. Max ressent ça aussi. Nous pouvons avoir des avis différents, mais le soir ou le lendemain, c’est toujours ok. Comme moi, Max va droit au but, c’est ainsi qu’il a été élevé, et il ne cherche pas non plus à vous marcher sur les pieds. L’honnêteté et le fait d’être soi-même sont essentiels pour être productif et efficace. Si vous commencez à vous demander si vous devez dire quelque chose parce qu’il pourrait se mettre en colère, vous travaillez pour une cause perdue. Il faut pouvoir se faire une confiance aveugle et garder un œil sur l’aspect mental et émotionnel. Ce n’est pas seulement une question de voiture, c’est aussi la façon dont une personne gère son talent et ses émotions. »

«Si nous ne travaillons plus ensemble, je relèverai un autre défi»