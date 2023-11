F1 : Ocon insulte Alonso, le verdict tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la qualification pour la course Sprint au Brésil, Esteban Ocon et Fernando Alonso se sont accrochés de façon spectaculaire. Dans le feu de l'action, le pilote Alpine a traité son ancien coéquipier « d'idiot », le jugeant ainsi responsable du crash. Néanmoins, la FIA en a décidé autrement en infligeant finalement aucune pénalité.

Comme on se retrouve. Alors qu'Esteban Ocon et Fernando Alonso ne s'étaient pas quittés en très bon terme après le départ de l'Espagnol d'Alpine, les deux pilotes se sont croisés de façon assez violente sur la piste d'Interlagos. En effet, le Français et le double champion du monde se sont accrochés lors de la qualification de la course au Sprint au Brésil. Alors qu'il entamait un tour lancé, Esteban Ocon a effectivement percuté Fernando Alonso qui lui était au ralenti après avoir effectué un tour chronométré. Un accrochage à l'issue duquel le pilote Alpine a qualifié son ancien coéquipier « d'idiot ».

F1 : Mercedes met la pression sur Alonso https://t.co/tE6TaN3Gw2 pic.twitter.com/qJ3NdlhX6s — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Ocon insulte Alonso après leur crash

D'ailleurs, après la séance, Esteban Ocon avait immédiatement mis en cause Fernando Alonso. « C’est difficile à avaler car on allait se qualifier et passer en SQ2, mais on a trouvé Fernando sur notre route. Les gens disent que j’ai perdu le contrôle mais c’est faux, on a plein de corrections comme ça, et Fernando est revenu vers la gauche et n’a pas laissé d’espace donc nous avons eu un accrochage. Il a essayé de contredire les arguments disant qu’il n’a pas laissé d’espace, mais la réalité est que si Fernando n’est pas là mais sur la droite de la piste, nous ne nous accrochons pas », confiait le pilote français face aux journalistes. Mais la FIA a décidé n'infliger aucune sanction, ni à Fernando Alonso, ni à Esteban Ocon.

Aucune pénalité