F1 : Verstappen vit un calvaire avec Leclerc, il dévoile leur échange

Jean de Teyssière

Comme souvent cette saison, Max Verstappen et Red Bull partiront de la pole position. Lors de ces qualifications pour le Grand Prix du Brésil, le pilote néerlandais a signé le meilleur temps et devance Charles Leclerc. Les conditions météorologiques ont rendu la vie dure aux pilotes et Verstappen avoue en avoir parlé avec Leclerc, estimant que leurs tours étaient mauvais.

La pole position de Max Verstappen, le retour en force d'Aston Martin et Fernando Alonso, la deuxième place de Charles Leclerc, la légère contre-performance de Mercedes... Les ingrédients pour un bon Grand Prix dimanche sont réunis et si la météo est plus clémente que ce vendredi, les différents duels qui auront lieu au Brésil promettent en tout cas déjà.

«Je pense que nous sommes un peu meilleurs cette année»

À l'issue des qualifications pour le Grand Prix du Brésil au cours desquelles Max Verstappen a terminé premier, le pilote Red Bull a estimé que la concurrence devrait être rude ce week-end, dans des propos rapportés par L'Équipe : « Il semble que ce soit très serré, on a pu le voir dès les qualifications, et je m'attends à ce qu'il en soit de même pour la course. Ici, il y a toujours beaucoup de dégradation avec les pneus, donc tout est une question de gestion. L'année dernière, nous n'avions pas réussi à gérer, mais je pense que nous sommes un peu meilleurs cette année. »

«Charles et moi étions en train de discuter de nos tours, ils avaient l'air horribles»