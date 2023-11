F1 : Mercedes veut frapper fort, Red Bull est prévenu

La rédaction

Ce week-end aura lieu le Grand Prix du Brésil, le dix-neuvième de la saison. Max Verstappen a déjà annoncé qu'il allait tout faire pour gagner ce Grand Prix. Mais Mercedes reste sur deux victoires consécutives à Interlagos. En 2021, Lewis Hamilton avait triomphé et l'an passé c'était George Russell. Toujours en course pour la seconde place du classement des constructeurs, Mercedes entend bien la garder.

La saison de Formule 1 touche à sa fin. Il ne reste plus que trois Grands Prix avant le baisser de rideau. Si les lauréats sont déjà connus, Max Verstappen ayant remporté son troisième titre de champion du monde consécutif et Red Bull celui de constructeurs. Mais derrière, la rivalité est encore forte et chaque écurie veut garder sa place.

«Nous avons encore du travail à faire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, explique l'état d'esprit de son écurie avant ce Grand Prix du Brésil : « Nous sommes repartis du Mexique avec un avantage intact sur Ferrari dans la lutte pour la deuxième place chez les Constructeurs. Il s’agit d’une bataille importante pour nous et nous nous efforçons de la gagner. Quitter le Mexique avec une deuxième place, compte tenu du début de week-end difficile et de nos positions sur la grille, était positif. La voiture a montré un très bon rythme de course, mais nous savons que nous avons encore du travail à faire pour tirer le maximum de la W14 sur les trois jours. Lewis a réalisé une très bonne performance pour décrocher un podium et George a absolument tout donné, même lorsque ses pneus avaient rendu l’âme à la fin. »

«Nous préférerions effectivement la victoire le dimanche»