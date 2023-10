F1 : Le père d'un pilote se lâche sur Red Bull et Verstappen

Jean de Teyssière

A quelques minutes du début du Grand Prix du Mexique, Sergio Pérez doit avoir la pression, lui qui évoluera ce dimanche soir à domicile. La question de son avenir est toujours vive pour le Mexicain qui se fait régulièrement tancer par Helmut Marko, l'un des dirigeants historiques de Red Bull. Le père de Pérez, Antonio, a évoqué Red Bull et Max Verstappen avec des mots élogieux.

Du point de vue des résultats, tout va bien pour Red Bull. Max Verstappen est devenu champion du monde pour le troisième fois de suite et Red Bull a également remporté le titre de champion du monde des constructeurs. Mais au sein de l'écurie, les relations semblent tendues, surtout entre Sergio Pérez et Max Verstappen, tout comme avec Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull.

«Verstappen ? C’est la meilleure relation avec un équipier qu'il n'ait jamais eue dans sa carrière»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Antonio Pérez, le père de Sergio Pérez, balaie d'un revers de manche ces rumeurs : « Verstappen? C’est la meilleure relation avec un équipier que Checo ait jamais eue dans sa carrière en Formule 1. Le Dr Marko est le meilleur sponsor au monde que Checo puisse avoir. Il a une mentalité de gagnant et il pousse Checo, ce que j’aime. Et j’aime le Dr Marko ! Les Mexicains respectent le Dr Marko et la famille Verstappen. Nous sommes très heureux de les accueillir au Mexique. »

«Checo sera avec Max dans la même équipe pendant encore dix ans»