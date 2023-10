F1 - GP du Mexique : Red Bull annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

Auteur d’un bon début de saison, Sergio Perez a rapidement dû renoncer au titre mondial au profit de son coéquipier Max Verstappen. En difficulté dernièrement, le pilote mexicain espère réaliser une bonne performance ce week-end à domicile. Red Bull a d’ailleurs annoncé vouloir voir ce dernier au niveau des premières places sur la grille de départ dimanche.

Qui succédera à Max Verstappen à Mexico ? Vainqueur l’an dernier, le Néerlandais est évidemment le grand favori de cette édition 2023 du Grand Prix du Mexique. Mais alors que son coéquipier Sergio Perez va jouer à domicile ce week-end, « Checo » sera-t-il en mesure de réaliser une performance marquante alors que ce dernier souffre d’un manque de confiance flagrant ?

F1 : Hamilton fait une annonce, Verstappen peut trembler https://t.co/8Dpio1md6q pic.twitter.com/IdMk74LsJj — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

«Il va être rempli d’énergie ce week-end»

« Il a disputé une bonne course à Austin le week-end dernier, ce qui a dû lui donner une bonne dose de confiance avant cette course » , estime le Team Principal de Red Bull Christian Horner dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Mais vu le soutien dont il bénéficie ici, grâce à cette force que donne le public, il va être rempli d’énergie ce week-end. Il semble donc plutôt détendu. J’ai parlé avec lui hier matin et j’ai pensé qu’il avait fait une bonne séance, ce qui est toujours bon pour démarrer de manière positive » .

«C’est là où nous voulons qu’il soit»