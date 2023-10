F1 : Clash avec Verstappen ? Red Bull sort du silence

Arnaud De Kanel

Il y a de l'électricité dans l'air chez Red Bull en ce moment. Alors que la saison arrive à son terme, les rumeurs vont bon train concernant la relation entre Max Verstappen et Sergio Perez. Pour apaiser l'ambiance autour de l'équipe, Christian Horner a tenu à évoquer le sujet devant les médias.

Ça chauffe chez Red Bull ces dernières semaines ! Le volcanique Max Verstappen entretiendrait une mauvaise relation avec Sergio Perez selon certaines rumeurs. Le triple champion du monde pousserait même pour voir débarquer un nouveau pilote à la place du Mexicain. La tension est à son comble à tous les étages au sein de l'écurie autrichienne et Christian Horner a joué les pompiers de service pour éteindre l'incendie.

«Leur seule rivalité se passe sur la piste»

« Eh bien, tout d’abord, je dois vraiment vous décevoir car il n’y a pas de conflit entre les deux pilotes. En fait, ils s’entendent très bien, ils s’entendent très bien depuis trois ans et, même si je suis sûr que les médias aimeraient que cela se passe à couteaux tirés, malheureusement pour vous, ce n’est pas le cas. Leur seule rivalité se passe sur la piste comme l’a dit Checo jeudi. Ils veulent se battre l’un l’autre, ce qui est normal, mais ils travaillent très bien ensemble, hors piste et en piste, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, et Racepect est une excellente initiative, j’en ai été témoin en entrant sur le circuit », a déclaré, rapporté par NextGen Auto , le directeur de l'écurie Red Bull. Le Britannique s'attend à une belle ambiance au Mexique.

«J’attends un grand soutien pour Checo»