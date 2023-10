F1 : Coup de tonnerre à venir chez Red Bull ?

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés ces derniers mois, Sergio Perez pourrait perdre son baquet chez Red Bull s'il venait à ne pas terminer à la deuxième place du championnat du monde. Pire encore, épuisé après cette saison, le Mexicain pourrait annoncer sa retraite lors du Grand Prix du Mexique ce week-end selon certaines rumeurs. Le coéquipier de Max Verstappen a donc réagi.

Red Bull n'est pas à l'abri d'un immense coup de tonnerre ces prochaines semaines. Entre l'hypothèse d'un licenciement d'Helmut Marko qui pourrait entrainer le départ de Max Verstappen et la possible annonce de la retraite de Sergio Perez au Mexique ce week-end, l'actualité de l'écurie autrichienne est chargée. Et concernant le Mexicain, les rumeurs seraient infondées.

F1 : Verstappen lui déclare sa flamme https://t.co/Dklq8Xo0Rp pic.twitter.com/NNMZfkG7C6 — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

«Je suis motivé pour continuer»

A bout de nerfs, Sergio Perez serait prêt à tout plaquer pour prendre sa retraite en fin de saison. Une annonce qui pourrait même tomber ce week-end devant son public au Mexique. Mais Perez dément. « Eh bien à l’heure actuelle, j’ai un contrat pour l’an prochain. Il sera important de faire une bonne saison (l’an prochain). Je suis motivé pour continuer et je veux rester quelques années de plus. Je crois que j’ai encore beaucoup à faire en Formule 1. J’aimerais rester en F1 pour au moins trois ou quatre années supplémentaires », a déclaré Sergio Perez pour Sports Illustrated . Le Mexicain nie également toute mauvaise entente avec Max Verstappen.

«Nous avons une bonne relation»