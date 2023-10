F1 : Verstappen annonce la couleur avant le Grand Prix du Mexique !

Jean de Teyssière

Le Grand Prix du Mexique qui se disputera ce week-end sera le dix-neuvième de la saison. Après celui-ci, il ne restera que trois Grands Prix mais aucun ne changera quoi que ce soit puisque Max Verstappen est déjà champion du monde pour la troisième consécutive et Red Bull a remporté le championnat des constructeurs. Mais cela n'empêche pas Verstappen d'être motivé à l'approche de cette course.

La capitale du Mexique, Mexico est une ville réputée pour être étouffante, puisqu'elle culmine à plus de 2400 mètres d'altitude. Le circuit Hermanos Rodríguez ne déroge pas à la règle et est situé à 2 285 mètres, rendant difficile la respiration pour les pilotes, mais aussi pour les voitures. L'ambiance risque en tout cas d'être au rendez-vous pour ce Grand Prix, surtout pour le Mexicain Sergio Pérez.

«Mexico, c’est le week-end le plus important de la saison pour moi»

En difficulté cette saison malgré une deuxième place au classement des pilotes, Sergio Pérez va connaître une véritable bouffée d'oxygène en disputant un Grand Prix à domicile, au Mexique. « Mexico, c’est le week-end le plus important de la saison pour moi, j’ai si hâte de ma course à domicile. Le soutien à Austin ce week-end était fou, alors je ne peux même pas imaginer ce qu’il en sera le Mexique, ce sera très spécial. Nous avons fait de très bons progrès avec la voiture, mais nous n’avons pas pu montrer tous ces progrès, parce que nous avons pris de mauvaises directions avec les réglages le week-end dernier. Je suis optimiste pour cette semaine, nous savons quelle direction nous devons prendre maintenant, alors j’espère que nous pourrons le montrer. Nous avons quelques détails à régler avec la voiture et nous devrions revenir plus forts. Je veux que le Mexique vienne soutenir toute l’équipe Red Bull, et pas seulement moi » avoue-t-il dans des propos rapportés par nextgen-auto.com .

«L’objectif est de continuer à gagner»