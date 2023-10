F1 : Encore un record pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Vainqueur au Qatar de son quatorzième Grand Prix de la saison, Max Verstappen vise à Austin son quinzième succès en 2023. Ainsi, le triple champion du monde peut égaler le record de victoires sur une saison, record qu'il détient depuis 2022. Il pourrait également rejoindre le club très fermé des pilotes vainqueurs à 50 reprises.

C'est un rendez-vous immanquable. Ce week-end, le paddock fait halte à Austin pour y disputer le 18ème Grand Prix de la saison. Briseur de record tout au long de la saison, Max Verstappen a l'occasion d'en égaler un nouveau dimanche.

F1 : Hamilton en route vers un gros coup ? https://t.co/LG0lov1bwd pic.twitter.com/DwUJT8HGfv — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Et de 15 pour Verstappen ?

Les deux titres mondiaux sont déjà propriété de Red Bull et Max Verstappen. Il n'y a plus rien à distribuer mis à part les places d'honneur. Logiquement favori pour le GP d'Austin, Max Verstappen vise la 50ème victoire de sa carrière, la 15ème saison cette saison, ce qui constitue un record dans l'histoire de la F1. Record qu'il détient depuis la saison dernière avec ses 15 victoires mais avec quatre Grands Prix restants après Austin, il peut effacer sa marque. Le Néerlandais a hâte de rouler sur le Circuit des Amériques. « J’attends vraiment avec impatience la course à Austin ce week-end, en tant qu’équipe, nous y avons beaucoup de souvenirs spéciaux. L’ambiance sur la piste ne ressemble à aucune autre, il y a tellement de fans de Red Bull Racing là-bas pour nous encourager. Il s’agit bien sûr d’une autre course avec un Sprint donc cela pourrait être assez mouvementé pour nous, nous n’avons qu’une seule séance pour essayer de trouver l’équilibre optimal dans la voiture. Les températures s’annoncent également élevées, donc je m’attends à une autre course difficile. Je suis également impatient de voir la nouvelle livrée spéciale conçue par les fans sur la voiture, ça va être cool », confie Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .



Alors, Max Verstappen va-t-il égaler son propre record ? Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport . Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi puisque samedi, c'est sprint ! Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le départ du Grand Prix sera donné à 21h dimanche sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 308,405 km, soit 56 tours de 5,513 km sur le Circuit des Amériques et ses 20 virages.

Le programme complet à Austin