F1 : Verstappen dans la légende, Prost s'incline

Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde de Formule 1, le troisième consécutif. Hormis Singapour, Red Bull a de son côté réussi à placer un pilote à la première place à chaque course. Max Verstappen est le grand artisan de cette hégémonie autrichienne, puisqu'il a remporté 14 Grands Prix. Une saison quasi-parfaite, qui lui vaut les jolis mots d'Alain Prost, quadruple champion du monde.

Le niveau de Max Verstappen continue de s'améliorer et il devient de plus hégémonique. Trois titres de champions du monde consécutifs, seuls Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Sebastian Vettel ont réussi un tel exploit. Preuve de la place qu'est en train de prendre Max Verstappen dans l'histoire de la Formule 1.

«Gagner un troisième titre est déjà quelque chose de grand. En remporter trois de suite l’est encore plus»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Alain Prost évoque le niveau de Max Verstappen : « Gagner un troisième titre est déjà quelque chose de grand. En remporter trois de suite l’est encore plus. Car seuls quelques grands noms y sont parvenus. Mais je pense que ce qui rend Max Verstappen si grand et si fort est cette capacité qu’il a su développer pour ne jamais rien lâcher et toujours en vouloir plus. »

«Il a réussi à devenir un grand pilote, cela ne fait aucun doute»