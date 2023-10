F1 : Hamilton s’incline face à Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen n'aura laissé de chance à personne cette saison. Couronné au Qatar de son troisième titre mondial, le Néerlandais met tout le monde d'accord, même son plus grand rival, à savoir Lewis Hamilton. Interrogé sur les performances de Verstappen, le pilote Mercedes a concédé qu'il réalisait «un travail extraordinaire».

Et de trois pour Max Verstappen ! Profitant de l'abandon de Sergio Perez lors de la course sprint au Qatar, le Néerlandais a conservé son titre de champion du monde pour la troisième année consécutive. Forcément, les hommages pleuvent à son sujet comme Bernie Ecclestone ou Alain Prost récemment. Des figures de la discipline qui se sont retirées donc, mais aussi des pilotes encore en activité, à l'image de Lewis Hamilton.

F1 - Ferrari : Sainz met la pression pour son avenir https://t.co/eKTGxKvMAh pic.twitter.com/qaOwLcCypn — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

«Max fait actuellement un travail extraordinaire chez Red Bull»

« Que voulez vous entendre ? Tout ce que je peux dire, c’est qu’il doit continuer ainsi, à faire ce qu’il fait. Max fait actuellement un travail extraordinaire chez Red Bull », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique ne veut pas faire de parallèle avec Fernando Alonso et Max Verstappen.

«Je ne peux rien dire sur leur personnalité»