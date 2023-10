F1 : Face à Hamilton, Verstappen fait une grande annonce

Benjamin Labrousse

À l’aube de son troisième titre mondial consécutif, Max Verstappen semble capable d’afficher un niveau de performance phénoménal, et ce pendant plusieurs saisons. Alors que certains pointent du doigt le manque de concurrence actuel en Formule 1, le Néerlandais s’est exprimé à ce sujet, en profitant pour évoquer son duel des années passées avec Lewis Hamilton (Mercedes).

Intouchable. Vainqueur de 12 des 15 Grand Prix disputés cette saison, Max Verstappen n’a pas laissé la moindre chance à ses « concurrents ». Super Max semble désormais loin devant certains adversaires du passé comme Charles Leclerc (Ferrari), ou encore de Lewis Hamilton (Mercedes). Dans un entretien accordé à l’Équipe , le Néerlandais de Red Bull en a profité pour donner son avis à propos de son hégémonie actuelle sur le monde de la Formule 1.

F1 : Verstappen en route vers le titre ? https://t.co/eFd8t4XCMP pic.twitter.com/yRcGbTBbAx — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Je n'aime pas être battu et mon équipe non plus »

« Vous savez que certains apprécient la domination d'un sportif » , déclare Max Verstappen. « Si vous regardez d'autres sports, vous verrez que la domination peut être agréable. Pour moi, c'est plaisant à regarder et à suivre car l'équipe ou le sportif montre au monde entier qu'elle ou il fait mieux le boulot que les autres ». Pour autant, Max Verstappen n’appréciait pas la domination de Lewis Hamilton il y a quelques années : « Là, c'est différent. Je n'aime pas être battu et mon équipe non plus. Mais il faut savoir apprécier ce qu'il a fait, sa régularité et le travail fourni » .

« Ce qui m'importe le plus, ce sont les victoires »